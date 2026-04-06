В России разрешили наследовать и делить криптовалюту

Криптовалюта в России станет наследуемым и защищенным законом имуществом благодаря новому законопроекту о регулировании цифровых активов, рассказал Виктор Бурчик, начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария «Инфинитум».

По его словам, криптовалюта больше не будет считаться «ничейным» активом, а получит полноценный правовой статус, сообщает «Газета.Ru».

Бурчик подчеркнул: «Для россиян это означает, что их цифровые права фиксируются у цифрового депозитария – нового участника рынка, функционирующего по аналогии с классическими депозитариями, которые обеспечивают учет и хранение прав на ценные бумаги». Теперь появляется судебная защита: криптоактивы можно будет учитывать при разделе имущества, включать в конкурсную массу при банкротстве или обращать на них взыскание. Одним из важнейших изменений станет возможность официального наследования цифровых активов.

Эксперт отметил, что цифровой депозитарий устранит проблему с подтверждением прав и доступом к криптовалюте после смерти владельца. Если активы зафиксированы в регулируемом контуре, наследники смогут вступить в права через нотариальные процедуры. Таким образом, россияне получат больше юридической защищенности, но должны будут отказаться от анонимности и полной автономии ради снижения рисков и доступа к привычной финансовой инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило ввести четкие правила оборота криптовалют, разрешая инвестиции и сделки только через лицензированных посредников под контролем государства. Правительство согласовало законопроекты, которые вводят регулирование обращения цифровых валют и устанавливают новые правила для инвесторов и посредников.