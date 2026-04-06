Иран подготовил ответ на предложения о перемирии с США

Багаи заявил, что Иран завершил подготовку своего ответа на предложения посредников по прекращению огня с США, сообщает РИА «Новости». По его словам, ответ уже готов, и Тегеран проинформирует об этом в подходящее время.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Пакистан выступил посредником и передал Вашингтону и Тегерану двухэтапный план прекращения огня. Согласно информации агентства, план может быть реализован уже в ближайший понедельник.

Багаи подчеркнул, что Иран не стесняется отстаивать свои законные требования, а оперативная реакция на предложения не означает, что Тегеран готов пойти на уступки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный иранский чиновник сообщил об отказе Тегерана открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

США, Иран и региональные посредники обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как способ завершения войны.

Ранее Иран ответил на инициативу США о 48-часовом перемирии военными ударами на Ближнем Востоке.