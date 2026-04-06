Премьер Таиланда предложил гражданам пересесть на общественный транспорт

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун обратился к гражданам с призывом перейти на удаленную работу и пользоваться общественным транспортом для предотвращения энергетического кризиса, передает ТАСС.

Он отметил, что ситуация в мире обострилась из-за военной операции США и Израиля против Ирана, а также атак на инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке.

По словам премьера, «конфликт будет усиливаться и может затянуться надолго, прежде чем будет достигнуто его разрешение». Власти уже разрешили госслужащим работать из дома и внедряют дополнительные меры по энергосбережению. Чанвиракун также попросил частный сектор и всех граждан сотрудничать, в том числе сокращать использование личных автомобилей, переходить на общественный транспорт, совместно передвигаться и экономить электроэнергию.

Премьер подчеркнул, что Таиланд зависит от импорта сырой нефти, а «в ближайшем будущем могут быть приняты и другие меры». Он заверил, что правительство делает всё возможное для минимизации последствий кризиса для населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, розничные цены на дизельное топливо в Таиланде продолжили расти и увеличились более чем на 50% за последний месяц, с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Бангкок провел переговоры с Тегераном по обеспечению безопасного транзита нефти через Ормузский пролив.