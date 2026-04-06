Минфин сообщил о новых правилах вывоза золотых слитков в страны ЕАЭС

Минфин разъяснил получение разрешений на вывоз золота в страны ЕАЭС

Tекст: Мария Иванова

О будущих изменениях порядка вывоза золота сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что физические лица для вывоза аффинированного золота в слитках в страны ЕАЭС должны будут заранее получить разрешение в Федеральной пробирной палате, что позволит избежать проблем на таможне.

Моисеев подчеркнул: «Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок». Он выступил на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты, где перечислил ключевые задачи службы на 2026 год, включая реализацию указа президента по обелению отдельных секторов экономики.

Замминистра также заявил о необходимости усилить контроль за вывозом аффинированных драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС на фоне роста их инвестиционной привлекательности. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который с 1 мая запрещает вывозить из России аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов, за рядом исключений.

Исключения касаются вывоза слитков в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Дополнительно разрешен вывоз слитков физлицами в государства вне ЕАЭС через те же аэропорты при наличии такого разрешения, а также вывоз золота юрлицами и индивидуальными предпринимателями в страны, не входящие в ЕАЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин РФ завершил согласование проекта указа о лимите на вывоз золота физлицами до 100 граммов.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал о планах ввести с 1 сентября ограничение на вывоз монетарных золотых слитков через страны Таможенного союза.