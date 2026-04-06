В Токио нашли сотню забытых фото The Beatles

В японском архиве «Ниппон будокан» обнаружили 102 неизвестных снимка The Beatles

Tекст: Мария Иванова

Концертно-спортивный зал «Ниппон будокан» в Токио сообщил о находке, передает ТАСС.

В его архиве обнаружены 102 черно-белых негатива с изображениями легендарной британской группы The Beatles, которые ранее нигде не публиковались. Фотографии относятся к гастролям коллектива в Японии в 1966 году.

На снимках запечатлены фрагменты выступления и подготовка к концерту. На одном кадре Джон Леннон с улыбкой смотрит на традиционную японскую куклу Фукускэ, которая, как считают в Японии, приносит счастье и удачу. Изображение этой куклы позже стало элементом обложки альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, вышедшего в 1967 году.

Британская группа находилась на гастролях в Японии с 30 июня по 2 июля 1966 года и дала единственный концерт в «Ниппон будокан», который до того использовался только для соревнований мастеров японских боевых искусств. В 2019 году в этом же зале также нашли 19 ранее неизвестных снимков, связанных с теми гастролями.

