Грузинские СМИ: Война с Ираном вызвала рост интереса США к Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили подтвердил сведения о предстоящем визите «отдельной группы» американцев в апреле.

«По направлениям совместных интересов будут сделаны соответствующие шаги, – сказал он. – Мы стараемся поэтапно, с нуля восстанавливать отношения с США».

«Происходящее в Иране вызвало рост военного интереса США к Грузии, – заявил изданию политолог Заал Анджапаридзе. – Американцы на месте изучат обстановку».

При этом на днях посол Ирана в Грузии Али Сеид Моджани встревожил Грузию заявлением о «радиусе иранских ракет». Отвечая на вопрос оппозиционной телекомпании «Формула», как Иран реагирует на недавнее приземление в аэропорту Тбилиси американского военного самолета, посол сказал, что иранская сторона «наблюдает и осуществляет мониторинг действий Америки в масштабе региона и в соответствии с радиусом наших ракет».

В конце марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор об «усилении партнерства» и «важности перезагрузки отношений», замороженных байденовской администрацией.

По словам председателя грузинского кабмина, беседа касалась «упрочения роли Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе». В Госдепе США сообщили, что стороны обсудили «сферы совместных интересов и безопасность в регионе Кавказа и Черного моря».