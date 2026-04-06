WSJ: Ущерб Саудовской Аравии от операции США превысил 10 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финансовые потери Саудовской Аравии, связанные с военной операцией США против Ирана, превысили 10 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, ущерб связан с ограничениями судоходства в Ормузском проливе, что негативно отражается на объемах нефтяного экспорта королевства. Кроме того, отмечаются дополнительные убытки от частичного военного ущерба, нанесенного в результате ответных ударов со стороны Ирана, а также из-за отмены крупных международных мероприятий, включая гонку «Формулы-1».

В этих условиях власти Саудовской Аравии и крупные государственные компании начали пересматривать графики реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе строительства новых небоскребов, чтобы сократить текущие расходы. WSJ также сообщает, что Эр-Рияд рассматривает возможность ускоренного наращивания оборонного бюджета, что приведет к необходимости перераспределения финансовых средств внутри страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран.

Нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли свыше 15 млрд долларов доходов от энергоносителей из-за почти полной остановки судоходства через Ормузский пролив, при этом наибольшие убытки пришлись на Саудовскую Аравию.

Правительства стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, задумались о пересмотре зарубежных инвестиций на фоне сокращения доходов от энергетики и роста оборонных расходов.