    Бегство населения лишает Германию будущего
    6 апреля 2026, 11:35 • Новости дня

    Орбан спрогнозировал энергетический и финансовый кризисы в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о риске одновременного энергетического и финансового кризиса, напомнив о событиях 2008 и 2022 годов.

    Европе грозят одновременный энергетический и финансовый кризисы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, наиболее вероятен «наихудший сценарий», при котором разразится энергетический кризис, как в 2022 году, на фоне финансового кризиса, напоминающего события 2007-2008 годов.

    Орбан подчеркнул, что ситуация в Европе крайне серьезная. Он отметил, что последствия ближайших недель окажут влияние на состояние европейской экономики на долгие годы вперед. Особое беспокойство вызывает возможный дефицит энергоресурсов и рост цен.

    Премьер указал, что если Европа не сможет оперативно решить проблему стремительно растущих цен на энергию и не предотвратит дефицит, экономические показатели континента резко снизятся на длительный период. «Европейская экономика просто резко снизит свои показатели», – заявил Орбан на пресс-конференции у станции «Турецкого потока» на границе с Сербией.

    По мнению Орбана, затягивать с принятием решений нельзя, так как это может негативно сказаться на экономическом росте, процентных ставках и инфляции. Он призвал к срочным мерам по накоплению запасов и поиску альтернативных решений для стабилизации рынка энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики причинами кризиса в Евросоюзе.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил, что подозреваемый в попытке диверсии на газопроводе – мигрант, имеющий военную подготовку.

    Подозреваемый в подготовке диверсии на газопроводе, по которому российский газ поступает в Венгрию, является мигрантом с военной подготовкой, сообщил глава сербской военной контрразведки Джуро Йованич, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в муниципалитете Канижа, где силовики обнаружили взрывчатку вблизи стратегически важного объекта.

    Президент Сербии Александр Вучич уже проинформировал по телефону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о случившемся. Вучич отметил, что подрыв газопровода мог бы привести к серьёзным перебоям в поставках газа для Сербии и Венгрии на много дней.

    Генерал Йованич на брифинге заявил: «В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре». По информации спецслужб, ситуация остаётся под контролем, а расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

    Ранее Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».


    6 апреля 2026, 10:00 • Новости дня
    Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко оказался среди погибших при падении транспортного Ан-26 в районе крымского села Куйбышево, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

    Среди погибших оказался командующий авиацией флота Александр Отрощенко, указал Чибис, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщало о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26 при плановом перелете над Крымом. Позднее ведомство заявило о гибели шести членов экипажа и 23 пассажиров. Чибис заявлял о гибели при крушении Ан-26 в Крыму военнослужащих Северного флота.

    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    5 апреля 2026, 16:37 • Новости дня
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Герой Труда России, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов скончался, сообщил источник в окружении Леонова.

    «Леонов скончался», – сказал источник, передает ТАСС.

    Леонов занимал пост генерального директора и генерального конструктора НПО машиностроения, одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

    Под руководством Леонова были созданы важнейшие разработки для оборонной промышленности, включая гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Кроме того, предприятие занимается выпуском радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

    Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. Окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» и с 1975 года работал в НПО машиностроения, пройдя путь от инженера-конструктора до главы предприятия.

    Леонов был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой МГТУ имени Баумана. Он удостоен Премии правительства РФ, звания заслуженного машиностроителя РФ, награжден почетной грамотой правительства и различными государственными наградами.

    Напомним, в конце января умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков.

    5 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Украины намерено напрямую обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, сообщила британская газета The Sunday Times.

    Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.

    По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».

    Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.

    5 апреля 2026, 17:19 • Новости дня
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажир поезда №149 Челябинск – Петербург, вытолкнувший проводницу из вагона, был оперативно задержан и передан полиции, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

    Отмечается, что инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области, пишет ТАСС.

    В пресс-службе Северной железной дороги пояснили, что в результате конфликта женщина-проводник получила серьезную травму – по предварительным данным, поврежден позвоночник. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается вся необходимая помощь, передает РИА «Новости».

    Следственные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что сотрудница железной дороги заставила несовершеннолетнего пассажира покинуть вагон на чужой станции при низкой температуре, так как он проспал свою остановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке Волоколамск – Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров поезда.

    5 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Tекст: Ольга Иванова

    Третье за сутки сообщение прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Радиостанция Судного дня».

    Третий за день сигнал был зафиксирован в эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», передает РИА «Новости». Сообщение прозвучало в 17:10 по московскому времени и содержало кодовое слово «Фликобыт». Информацию о передаче сигнала опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает вещание этой станции.

    УВБ-76 – это военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. Она известна тем, что большую часть времени транслирует короткие жужжащие сигналы, за что и получила второе название – «Жужжалка». Станция давно привлекает внимание исследователей и радиолюбителей, поскольку такие сообщения различаются по редкости и необычности содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на частоте радиостанции УВБ-76 прозвучали сигналы «Тележка» и «Деликатный».

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции Кузбасса разыскивают 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о Герое России Асылханове.

    Полиция Кузбасса продолжает поиски 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома по улице Фестивальной в Юрге и с тех пор не выходил на связь, передает ТАСС. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, речь идет о Герое России.

    В день исчезновения молодой человек был одет в черную кепку, черную куртку, штаны и кроссовки, с собой имел черную кожаную сумку и пакет. Особая примета – протез правой ноги. Рост Асылханова составляет 175 см, у него темные волосы и карие глаза.

    На данный момент, по данным ведомства, поиски результатов не принесли. В правоохранительных органах отметили, что все возможные ресурсы и силы брошены на поиски.

    Алексей Асылханов получил звание Героя России за участие в спецоперации на Украине, где уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и значительное число боевиков. В декабре 2024 года он был награжден Золотой Звездой, после ранения вернулся на родину и стал педагогом в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России рядовому Алексею Асылханову.

    Рядовой Алексей Асылханов получил высшую награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин в зоне специальной военной операции.

    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнее положение дел в мировой экономике с началом пандемии коронавируса.

    По его словам, мир переживает период, схожий с ранним этапом COVID-19, когда большинство стран недооценивали угрозу для жизни людей и экономик, передает РИА «Новости».

    Дмитриев напомнил, что РФПИ одним из первых осознал масштаб вызова во время пандемии. Он выразил мнение, что многие чиновники в Евросоюзе и Британии до сих пор не понимают происходящего, не признают своих ошибок и недооценивают масштаб надвигающихся экономических проблем. Дмитриев подчеркнул необходимость готовиться к серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике, а также поддерживать политиков, которые принимают честные решения. Кроме того, он рекомендовал приобретать российские энергоресурсы.

    Ранее Дмитриев сообщил, что запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля.

    В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что политика США сейчас определяется ставкой на гегемонизм и силовой фактор, из-за этого мир сотрясает кризис за кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков отметил высочайшую конфликтогенность мира и бесперспективность попыток силового решения кризисов.

    5 апреля 2026, 18:00 • Новости дня
    Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии
    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерские военные обеспечат охрану участка газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией будет взят под охрану армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, на заседании Совета обороны премьер-министр Венгрии поручил обеспечить военную защиту газопровода по всей его протяженности на территории страны.

    Сийярто подчеркнул, что солдаты будут охранять все пункты трубопровода от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы. Это решение принято на фоне инцидента с попыткой подрыва газопровода на территории Сербии. Министр отметил, что ситуация требует повышенных мер безопасности.

    По итогам заседания Совета обороны Сийярто провел телефонные переговоры с министрами энергетики Сербии и Турции, а также с заместителем министра энергетики России. Он сообщил, что страны-участницы проекта – Венгрия, Сербия, Турция и Россия – договорились о тесном сотрудничестве и усилении защиты «Турецкого потока» на всем его европейском участке.

    В ходе обращения глава венгерского МИД заявил: «Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились». По его словам, все стороны будут поддерживать постоянный контакт и принимать решительные меры для повышения безопасности стратегической энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

    Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».


    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    6 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён осудил инцидент с беспилотниками на границе с КНДР и выразил сожаление Пхеньяну в связи с произошедшим.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил инцидент с запуском частных беспилотников на границе с КНДР, передает RT.

    По его словам, безрассудные действия отдельных лиц привели к возникновению ненужной военной напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

    «Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю сожаление северокорейской стороне», – заявил Ли Чжэ Мен в ходе комментария агентству Yonhap.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением».

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен обвинил своего предшественника Юн Сок Ёля в агрессивной политике и наступательных действиях против КНДР.

    КНДР предъявила Южной Корее ультиматум с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозила привести в полную готовность военные силы на границе.

    6 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Turkiye.

    Куба получит электроэнергию с турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», которая пришвартована в порту Гаваны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye. Плавучая станция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.

    Издание отмечает, что Куба испытывает серьёзные трудности с энергетической инфраструктурой из-за износа оборудования и проблем с поставками топлива. В последние недели миллионы жителей страны столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии.

    Turkiye подчеркивает, что турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как эффективное решение для подобных ситуаций, поскольку такие станции могут быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное энергоснабжение без необходимости строительства стационарных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический кризис на Кубе начался 29 января после указа Белого дома о дополнительных пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

    На фоне кризиса на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы и на острове начались массовые протесты.

    Ранее авария на ТЭС Ernesto Guevara De La Serna в Гаване вызвала отключения электричества до 40 часов из-за дефицита генерации, нехватки топлива и частых поломок оборудования.

