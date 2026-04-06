Суд признал банкротом жену Бориса Шпигеля

Столичный арбитраж признал несостоятельной Евгению Шпигель, жену осужденного владельца обанкротившейся фармкорпорации «Биотэк» Бориса Шпигеля, и открыл процедуру реализации ее имущества, передает РИА «Новости».
Представитель финансового управляющего заявил в суде, что восстановление ее платежеспособности исключено. «К ней предъявлены требования почти на девять миллиардов рублей», – сообщил юрист.
Начальная стадия банкротства в виде реструктуризации долгов была введена в сентябре по заявлению корпорации «Биотэк», чей долг около 203 млн рублей включен в реестр требований кредиторов. Финансовым управляющим в процедуре реализации имущества утвержден Артем Погодин из союза арбитражных управляющих «Созидание», который работал и на предыдущем этапе.
Ранее суд взыскал с Евгении Шпигель задолженность по налогам и сборам. Общая задолженность супругов Шпигелей превышает 17,1 млрд рублей по данным судебных приставов.