Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США

Tекст: Вера Басилая

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.

По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.

Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.

Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.

В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.

На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.

Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.

В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».