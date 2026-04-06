РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фиксируется прямая связь «между информационной повесткой и интенсивностью кибератак», указал регулятор, передает РИА «Новости».

Нагрузка на ресурсы Роскомнадзора после публикаций о возможном полном ограничении работы мессенджера резко увеличилась.

В обычном режиме система Роскомнадзора фиксирует в среднем около 350 атак в неделю, из них примерно 23 приходятся на сам регулятор. В пиковый период с 26 февраля по 4 марта общее число атак подскочило до 949. Такой рост в службе напрямую связали с обсуждением судьбы Telegram.

Регулятор напомнил, что еще в августе прошлого года начал частично ограничивать звонки в Telegram для противодействия преступникам. С февраля Роскомнадзор активно замедляет работу мессенджера из-за нарушения российского законодательства.

Отдельно в Роскомнадзоре сообщили о результатах мониторинга за период с 16 по 22 марта 2026 года. Основным источником киберагрессии на инфраструктуру России остаются США с долей 37,6%, далее следуют Германия с 15,2% и Британия с 11,1%.

Самая продолжительная кибератака длилась непрерывно 113 часов 22 минуты и была направлена на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций.

По данным регулятора, самая масштабная за указанный период атака пришлась на ресурсы крупного провайдера: ее мощность достигла 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 млн пакетов в секунду. Наибольшее число ударов пришлось на телекоммуникационные компании, которые за неделю подверглись 51 кибератаке, а также на хостинг-провайдеров с 40 атаками.

Государственные ресурсы заняли третье место с 33 атаками, в фокусе также оказались разработчики программного обеспечения и финансовый сектор.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора 27 февраля фиксировал масштабную DDoS-атаку на информационные ресурсы ведомства, Минобороны и инфраструктуру ФГУП «ГРЧЦ». В марте специалисты кибербезопасности Роскомнадзора отразили 2394 DDoS-атаки на системы госуправления и операторов связи. При этом основной вредоносный трафик шел с IP-адресов из США, Бразилии, Германии, Нидерландов и Аргентины.