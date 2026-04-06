Проиранское ополчение заявило об авиаударах США и Израиля по позициям в Ираке

Проиранское ополчение сообщило об ударах США и Израиля на севере Ирака

Tекст: Мария Иванова

Воздушные силы Израиля и США атаковали две позиции проиранского шиитского ополчения на севере Ирака, передает РИА «Новости».

В заявлении сил народной мобилизации говорится: «Рано утром в понедельник подразделения сил народной мобилизации подверглись коварной израильско-американской воздушной атаке, одновременно нацеленной на два объекта».

По данным ополчения, один из ударов пришелся на штаб разведки 25-й бригады, входящей в командование операций в провинции Нейнава. Позднее еще четыре авиаудара были нанесены по позициям четвертого полка 52-й бригады в аэропорту Аль-Халива в районе Туз в провинции Салах-эд-Дин.

Отмечается, что в результате налетов никто не погиб и не был ранен. В сообщении напомнили, что удары ВВС США и Израиля по подразделениям проиранского ополчения в Ираке наносятся ежедневно с начала военных действий против Ирана, а шиитские движения отвечают атаками на американские базы и дипобъекты в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль атаковали позиции шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» 4-го полка 14-й бригады в провинции Ниневия на севере Ирака.

Авиаудары по базе шиитского формирования в Западном Ираке привели к гибели двух солдат и ранению 20 человек, большинство из них военные.

В центральной части Ирака штаб народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подвергся атаке в районе Джурф эс-Сахр провинции Бабиль, в результате погибли два человека и один пострадал.