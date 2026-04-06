Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня

Религиовед Лункин: Израиль может смягчить запрет СМИ наблюдать схождение Благодатного огня

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, запрет представителям СМИ присутствовать на схождении Благодатного огня касается в первую очередь иностранцев. Думаю, эти ограничения идут в «пакете» с ранее озвученным недопуском паломников и туристов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее отсекает себя от критики за то, что подверг опасности иностранные делегации в случае потенциальной атаки», – объяснил религиовед Роман Лункин.

«Я трактую этот запрет, как менее спорный, чем скандальный недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Нынешнее ограничение можно рассматривать и как предупреждение Тель-Авива о повышенной опасности массовых мероприятий всем, кто захочет посетить прилегающие к святыне кварталы», – пояснил собеседник.

«При этом, думаю, медиа-составляющая церемонии схождения Благодатного огня не очень пострадает. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ – в составе делегаций явно будут присутствовать сотрудники служб протокола различных епархий. Впрочем, не исключено, что в течение нынешней недели Тель-Авив немного смягчит запрет для журналистов в случае повышенного давления на Нетаньяху», – поделился мнением эксперт.

Ранее стало известно, что представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу ­– 11 апреля. Причина состоит в ограничениях в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.

Ранее израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате, без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью.

Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены плача и мечети Аль-Акса.

Ранее Роман Лункин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта.