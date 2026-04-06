Обвинение потребовало три года колонии для спасшегося в море Пичугина

Обвинение запросило три года колонии-поселения спасшемуся в море Пичугину

Tекст: Мария Иванова

На судебном заседании в Улан-Удэ представитель обвинения попросил назначить наказание Михаилу Пичугину, выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море, передает РИА «Новости».

По его словам, подходящей мерой станет лишение свободы сроком на три года в колонии-поселении и дополнительный штраф.

В прениях прокурор обратился к суду с формальным ходатайством. «Прошу суд признать Пичугина Михаила Алексеевича... назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тыс. рублей», – сказал он в зале суда. Окончательное решение суд еще не огласил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин в суде частично признал свою вину в трагедии и подделке документов лодки.

Мать погибшего в Охотском море школьника Наталья Пичугина на процессе потребовала наказания для выжившего Михаила Пичугина и назвала его виновным в смерти сына.

Прокуратура ранее направила в суд дело против Пичугина о нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшем смерть двух человек, и использовании подложных документов при регистрации лодки.