Трамп назвал уникальной операцию по спасению летчика сбитого F-15 в Иране

Tекст: Вера Басилая

Операция по спасению американского пилота, сбитого над Ираном, была завершена почти через 48 часов после крушения, передает AP.

Президент США сообщил, что первый член экипажа был обнаружен и эвакуирован еще в пятницу днем, а второй пилот был спасен в ночь с субботы на воскресенье. По словам американского лидера, это первый случай в новейшей истории, когда двоих пилотов удалось вывести по отдельности из глубины вражеской территории.

Президент США отметил, что к поисково-спасательной операции были привлечены десятки вооруженных самолетов. Местность, где проходила операция, была гористой и труднодоступной, а иранские силы объявили награду за поимку американского военного. В ходе спасения военные США постоянно отслеживали местоположение пилота и тщательно готовились к его эвакуации.

Президент США подчеркнул, что пилот, имеющий звание полковника, получил серьезные ранения, но его жизни ничего не угрожает. О состоянии второго члена экипажа не сообщается. В ходе операции США были вынуждены уничтожить оставленные по техническим причинам два транспортных самолета.

По информации иранских СМИ, был сбит еще один американский самолет A-10, однако комментариев от Пентагона по поводу судьбы этого экипажа не поступало.

Президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

В ходе той же операции американские военные уничтожили два своих транспортных самолета и не допустили их захвата иранскими силами.

По данным NBC News, ЦРУ организовало дезинформационную кампанию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.