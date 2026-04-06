NYT: Китай запасся нефтью перед нападением США на Иран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай оказался более устойчивым к энергетическому шоку, вызванному войной на Ближнем Востоке, чем другие страны, передает The New York Times.

За последние годы Пекин существенно увеличил объемы хранения нефти и вложил значительные средства в развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики. В результате спрос на бензин и дизель в стране начал снижаться второй год подряд, а электроэнергия стала основным источником для автомобилей и поездов.

Власти Китая также инвестировали в технологии по производству химикатов из угля, что снизило зависимость от импортных нефтехимических продуктов. По словам представителя МИД Китая, Пекин готов к координации с государствами Юго-Восточной Азии для совместного решения проблем энергетической безопасности. Эксперты подчеркивают, что переход на местные ресурсы и развитие новых технологий стали ключевыми элементами стратегии Китая.

Китай продолжает оставаться крупнейшим мировым покупателем нефти и газа, импортируя три четверти потребляемой нефти, однако рост запасов и развитие альтернативных технологий позволяют стране переживать мировой энергетический кризис с меньшими потерями. Значительные государственные инвестиции, а также акцент на подготовку специалистов для химической отрасли ускорили развитие национальной промышленности. Эксперты считают, что действия США в период президентства Дональда Трампа только ускорили курс Китая на технологическую независимость и самодостаточность.

Использование угля для производства удобрений и химикатов позволяет Китаю удерживать внутренние цены на низком уровне даже на фоне резкого роста мировых цен после начала войны в регионе. Аналитики считают, что Китай воспринимает нынешний кризис как дополнительный стимул к дальнейшему укреплению независимости от внешних поставщиков.

С начала 2020-х годов Китай резко усилил мобилизационные мероприятия и нарастил стратегические запасы зерна, нефти, металлов и других ресурсов.

На этом фоне энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, особенно для таких импортеров, как Филиппины.