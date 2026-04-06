ФСБ сорвала теракт против чиновника в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемый по заданию военной разведки Украины готовил теракт против высокопоставленного чиновника Курской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Он вел наблюдение около здания правительства региона и собирал данные о графике и маршрутах передвижения потенциальной жертвы. Фигуранта схватили в момент, когда он пытался забрать из тайника взрывное устройство с поражающими элементами.

Также подозреваемый сам выбирал место размещения взрывного устройства.

Полученные сведения, фото- и видеозаписи через Telegram он направил киевскому режиму.

Задержанный является уроженцем Ладыжина Винницкой области Украины, он жил в Курской области. Мужчина сам установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и выполнял его задания.

Уголовное дело завели по статьям о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, легализации преступных доходов, прохождении обучения для террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего подрыв автомобиля чиновника администрации республики. В Ставрополе сотрудники ФСБ России предотвратили диверсионно-террористический акт против сотрудника правоохранительных органов, который готовил гражданин России по заданию спецслужб Украины. В Екатеринбурге россиянин по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля главы предприятия оборонно-промышленного комплекса.