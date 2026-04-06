Освобожденную из кол-центра в Мьянме гражданку России решили направить в Таиланд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в посольстве России, освобожденная из колл-центра в Мьянме гражданка России 7 апреля будет направлена в Таиланд для дальнейшей репатриации на родину, передает РИА «Новости».

По данным дипмиссии, россиянка в течение пяти месяцев незаконно удерживалась в мошенническом колл-центре в населенном пункте Метта Лин Мьяйн, расположенном в районе города Мьявади.

«Гражданка Российской Федерации, незаконно удерживаемая в мошенническом колл-центре в н.п. Метта Лин Мьяйн в районе городе Мьявади в течение пяти месяцев, будет направлена в Таиланд для репатриации в Россию 7 апреля», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее в посольстве уже информировали о случае освобождения двух россиянок из мошеннических центров на территории Мьянмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты России и Мьянмы освободили гражданку России, удерживаемую в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил о вызволении в 2025 году шестерых россиян из колл-центров Мьянмы и возвращении еще одной россиянки на родину в начале 2026 года.

Ранее россиянка Дашима Очирнимаева вылетела из Бангкока в Москву после освобождения из рабства в Мьянме и передачи российским дипломатам на территории Таиланда.