В МВД назвали эффективный способ борьбы с мошенниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гудков рассказал, что эффективнее всего бороться с мошенничеством помогает ликвидация технической инфраструктуры, которую используют аферисты для массовых обзвонов потенциальных жертв, передает РИА «Новости».

По его словам, для противодействия злоумышленникам важно максимально затруднить им доступ к жертвам и сделать невозможным быстрый вывод похищенных средств. В первую очередь объектами внимания правоохранителей должны стать узлы связи, обеспечивающие массовый обзвон россиян, и системы вывода денег.

Недавняя ликвидация одного из таких узлов в Московском районе Петербурга позволила снизить уровень дистанционного мошенничества в России на 3%. «Возможно, в процентах это не выглядит столь значительно, однако за каждым закрытым узлом связи стоят тысячи россиян, мошенничество в отношении которых предотвращено», – отметил Гудков.

Следователь уточнил, что мошеннические схемы разнообразны – от простых объявлений о продаже товаров или услуг до сложных схем с использованием банковских счетов, криптовалют и технической инфраструктуры. Он подчеркнул, что любой человек может стать жертвой мошенников, потому что они эксплуатируют человеческие слабости – желание защитить близких, помочь полиции или быстро заработать.

Именно по этой причине, считает Гудков, по-прежнему популярны схемы, связанные с сообщениями о родственниках, якобы попавших в ДТП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники киберполиции МВД РФ раскрыли основные схемы манипулирования вниманием граждан и сформулировали пять правил защиты от мошенников.

Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила о массовой рассылке тревожных сообщений с номерами для обратного звонка, используемой мошенниками для обхода систем безопасности банков и операторов связи.

Президент России Владимир Путин в декабрьском обращении обратился к гражданам с просьбой не обсуждать по телефону имущественные и денежные вопросы и сразу прекращать разговор при любых упоминаниях денег.