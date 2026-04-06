Сеул назвал поездку дочери Ким Чен Ына на танке демонстрацией преемственности

Tекст: Ольга Иванова

Национальная разведывательная служба Республики Корея предполагает, что появление фотографий дочери Ким Чен Ына Ким Чжу Э за рычагами танка является демонстрацией преемственности власти в КНДР, сообщает ТАСС.

По мнению спецслужбы, эти снимки отсылают к похожим кадрам молодого Ким Чен Ына, которые появились в 2010 году, когда он только становился наследником.

Как отметило агентство Ренхап со ссылкой на депутатов, закрытый брифинг разведки подтвердил, что Ким Чжу Э чаще появляется на военных мероприятиях с целью создать у общественности ассоциацию с военными достижениями предыдущих лидеров династии Ким. Считается, что вид дочери лидера, управляющей танком, должен продемонстрировать ее незаурядные военные способности и развеять скептицизм относительно женщины-наследницы.

Газета «Тона ильбо» напомнила, что первые фото Ким Чен Ына в танке появились в прессе в схожих обстоятельствах: в январе 2010 года он управлял танком под присмотром отца. После смерти Ким Чен Ира, первым официальным мероприятием Ким Чен Ына также стал визит в танковую часть. Аналогичный эпизод был зафиксирован в 1960 году, когда Ким Ир Сен и Ким Чен Ир вместе посетили танковую часть, что стало символом начала «эпохи Сонгун».

В Сеуле считают, что эти шаги направлены на ускорение формирования образа наследницы власти в КНДР. По оценкам южнокорейских источников, Ким Чжу Э сейчас примерно 13 лет.

