NBC сообщил о кампании дезинформации ЦРУ ради пилота в Иране

NBC News: ЦРУ организовало дезинформацию о спасении пилота F-15E в Иране

Tекст: Вера Басилая

По данным NBC News, операция по спасению второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана, прошла с привлечением средств дезинформации, передает ТАСС.

По сведениям телеканала, ЦРУ инициировало распространение фейковых новостей в СМИ, где сообщалось, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась.

Такой шаг был предпринят, чтобы ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы американских спасателей, сообщает NBC.

Источники телеканала подчеркивают, что именно эта дезинформационная кампания сыграла решающую роль в успешной эвакуации летчика.

США уничтожили два своих транспортных самолета во время спасательной операции на территории Ирана.

Также сообщалось, что США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя.

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота провалилась, а два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130 были сбиты.