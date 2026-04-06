Баканов заявил о дискриминации союзников России при доступе к МКС

Баканов сообщил о дискриминации союзных стран при доступе на МКС

Tекст: Мария Иванова

О сложностях сотрудничества по программе МКС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ТАСС. Он подчеркнул, что нынешняя правовая конструкция станции фактически ограничивает круг стран, чьи космонавты могут попасть на орбиту.

«Тут еще в чем нюансы. Правовая конструкция вокруг Международной космической станции заключается в том, что из игроков, помимо Российской Федерации, есть еще Штаты, Япония, Евросоюз и Канада. И у нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация», – сказал Баканов.

Он добавил, что после развертывания Российской орбитальной станции Россия, по его словам, не станет ни у кого запрашивать разрешения на участие партнеров.

Баканов заверил, что все государства, с которыми Роскосмос сотрудничает и которые захотят подготовить своего космонавта, смогут сделать это и затем отправить его на российскую станцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году. Первый модуль Российской орбитальной станции будет развернут в 2028 году. Россия планирует участвовать в эксплуатации МКС как минимум до 2028 года.