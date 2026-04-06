    6 апреля 2026, 09:10 • Новости дня

    Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе

    Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.

    Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

    «Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

    По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

    Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

    Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.


    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 03:42 • Новости дня
    Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе

    Tекст: Катерина Туманова

    Для подготовки диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию использовали взрывчатку, произведенную в США, заявил на пресс-коференции директор Военного агентства безопасности Сербии (ВАБС) Джуро Йованич.

    «Вы можете видеть взрывчатку, герметично упакованную и закрытую, можете видеть капсюль-детонаторы, отдельно подготовленные для транспортировки, как и другое оборудование и инструменты для подготовки взрывчатки и проведения диверсии. Открою вам деталь расследования: по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Йованич продемонстрировал фото и заявил, что данные о стране-производителе  взрывчатки «вовсе не означают, что это заказчик и исполнитель диверсии». Кроме того, при работе над делом о подготовке диверсии пришлось разбираться с огромным объемом дезинформации, добавил он.

    «Дезинформация продолжается, дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев в  организации диверсии. Сразу скажу, что это неправда», – сказал директор ВАБС.

    Напомним, Йованич ранее сообщил, что подозреваемым в диверсии на газопроводе объявили мигранта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии. Он также сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом. Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии.

    5 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Вучич сообщил Орбану о взрывчатке возле газопровода для газа из России
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану о том, что рядом с магистральным газопроводом, по которому транспортируется российский газ из «Турецкого потока» через Сербию в Венгрию, была обнаружена взрывчатка, передает РИА «Новости». «Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы», – написал Вучич в Instagram (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

    По словам Вучича, взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина на севере Сербии, непосредственно вблизи участка трубы, соединяющей страну с Венгрией. Он подчеркнул, что угрозы критической газовой инфраструктуре рассматриваются как приоритет для обеспечения безопасности.

    С марта 2024 года подразделения Бригады специальных операций и 250-я ракетная бригада армии Сербии обеспечивают охрану ключевых точек газопровода, по которому российский газ поступает в страну и далее транспортируется в Венгрию. На месте развернуты расчеты зенитных ракетных комплексов HQ-17AE на базе российского «Тор-М1» для защиты инфраструктуры от воздушных угроз.

    В марте Вучич уже объявлял о решении охранять компрессорную станцию в поселке Жабари, которая является единственной на 402-километровом участке газопровода от границы Болгарии до Венгрии. В 2023 году через этот трубопровод было транспортировано около 7,5 млрд кубометров российского газа.

    Сербия стремится к диверсификации источников энергоносителей и помимо российского газа получает топливо из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до 31 марта и обеспечивает более 80% энергетических потребностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич по телефону обсудили развитие стратегического партнерства с особым вниманием к поставкам российского газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    5 апреля 2026, 17:21 • Новости дня
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    @ Микаель Бадалян

    Tекст: Евгений Поздняков

    Армянский народ искренне стремится поддержать свою Церковь, и представители общин по всему миру открыто выступают в защиту католикоса. Этот процесс приобрел масштабный характер, и закрыть на него глаза у Никола Пашиняна уже не получится. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил общественник Микаел Бадалян. Ранее в России и других странах мира прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса Гарегина II.

    «Акция была по-настоящему масштабной, – рассказал Микаел Бадалян, представитель платформы Armspyurk.com. – Наши сторонники вышли на улицы 48 городов России, а мероприятия затронули даже США, Грузию, Узбекистан и Румынию. Организаторам удалось на все 100% оправдать заявленный международный статус события».

    Центральным элементом всех акций стал сбор подписей в поддержку Армянской апостольской церкви. «Итог оказался впечатляющим: только на исторической родине мы собрали около 15 тыс. человек, которые документально зафиксировали свое неравнодушие к религиозной политике Никола Пашиняна», – заявил он.

    Всего по миру, по словам Бадаляна, за три недели удалось собрать более 170 тыс. подписей. И это без учета результатов текущей масштабной акции. «Думаю, мы уже преодолели отметку в 200 тысяч. Фактически мероприятия отразили голос армянской нации, которая буквально кричит о помощи», – добавил собеседник.

    «Мы консолидируем армян, недовольных происходящим в стране беспорядком, – подчеркивает Бадалян. – Поддержка движения колоссальна. А это значит, что Пашинян не сможет закрыть глаза на нашу позицию. Народ – вместе со своей Церковью, народ хочет продемонстрировать близость с католикосом».

    Отдельно Бадалян остановился на организации акций в России. «Я участвовал в мероприятии в Волгограде, и оно прошло на ура. Такой результат стал возможен благодаря слаженным действиям Церкви и общества», – заключил он.

    Напомним, в России и в других странах мира прошла международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и католикоса Гарегина II. Мероприятия состоялись в Армении, Британии, Грузии, Румынии, США, Франции и Узбекистане. В РФ же событие охватило 48 городов на территории всей страны. Идейным вдохновителем движения выступила платформа Armspyurk.com.

    Так, акции прошли в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Кирове, Тамбове, Санкт-Петербурге, Астрахани, Оренбурге, Твери, Калининграде, Самаре, Ярославле, Владимире, Ростове-на-Дону, Симферополе, Феодосии, Тюмени, Барнауле, Ялте, Ижевске, Перми, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге и Красноярске.

    Особую атмосферу событию придала пасхальные мероприятия: участники подчеркивали, что именно в этот день единение вокруг духовных ценностей приобретает особую силу. Участники декларировали широкую поддержку Армянской апостольской церкви как фундаменту духовного и национального единства.

    Ранее в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II и заявили, что подобные действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян ни внутри страны, ни в зарубежных диаспорах.

    Аналогичные акции прошли в ряде российских городов. О мероприятии в Ростове-на-Дону в защиту Армянской апостольской церкви рассказал настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян, а акцию в Калининграде прокомментировал Арсен Халатов, лидер регионального Крестоносного движения.

    Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    5 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Вучич сообщил подробности обнаружения взрывчатки рядом с газопроводом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил подробности обнаружения силовиками взрывчатки в муниципалитете Канижа близ магистрального газопровода для поставок и транзита газа из России в Сербию близ границы Венгрии.

    Силовики обнаружили взрывчатку в муниципалитете Канижа неподалеку от магистрального газопровода, по которому в Сербию и Венгрию поступает российский газ, передает РИА «Новости». По словам президента Сербии Александра Вучича, утром служебные собаки, армия и полиция нашли два рюкзака и две большие упаковки взрывчатки с детонаторами всего в нескольких сотнях метров от газопровода. Также на месте обнаружили дополнительные улики, сейчас там работают эксперты.

    Вучич отметил, что к операции были привлечены вертолеты, и выразил надежду, что взрывчатка будет обезврежена безопасно. Он подчеркнул: «Если бы здесь произошел подрыв газопровода, Венгрия не получала бы газ, и мы на севере Сербии». Президент сообщил, что все подразделения, ответственные за защиту ключевой газовой инфраструктуры, будут проинформированы о ситуации.

    Президент напомнил, что компрессорная станция в Центральной Сербии охраняется так же тщательно, как Крагуевац и Ниш. С марта спецподразделения и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии охраняют важнейшие части газопровода для предотвращения угроз. На месте установлены комплексы ПВО HQ-17AE китайского производства для защиты от беспилотников и других воздушных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».

    5 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Почти 150 дронов ВСУ ликвидировано за три часа над регионами России
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале, что силы ПВО за три вечерних часа воскресенья ликвидировали 148 дронов ВСУ над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов воскресенья.

    5 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость нефти может превысить отметку 150 долларов уже в ближайшие две недели из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Цены на нефть могут превысить 150 долларов за баррель уже в ближайшие две недели, передает РИА «Новости». Такой прогноз озвучил Дмитриев. «Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ситуация на нефтяном рынке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке, а также израильскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 26 марта цена июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 100,04 доллара за баррель на фоне оживления рынка. Позже Brent подешевела до 99,56 доллара за баррель, впервые за месяц опустившись ниже психологически важной отметки в 100 долларов.

    5 апреля 2026, 13:44 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.

    Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.

    5 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера

    Tекст: Катерина Туманова

    Мессенджер внедрил функцию, предупреждающую о снижении защищенности переписки при использовании сторонних клиентов или зеркал Telegram, о чем рядом с именем пользователя стало появляться предупреждение.

    В обновлении приложения, которое было выпущено 31 марта, рядом с именем пользователя, который использует неофициальный клиент или зеркало, появляется специальное уведомление. В нем отмечается, что использование подобных приложений может снизить защищенность переписки, пишет «Коммерсант».

    Основатель Telegram Павел Дуров ранее отметил, что сервис будет адаптироваться к ситуации в России. По его словам, Telegram сделает трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в отношении Telegram составили девятый протокол за неудаление информации, и компании может быть назначен штраф до 8 млн рублей. Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Россияне в марте неоднократно жаловались на сбои в работе Telegram.

    5 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Беременная женщина и подросток погибли в потоке реки в Дербентском районе

    Спасенные из реки в Дербентском районе женщина и подросток погибли

    Tекст: Катерина Туманова

    Женщина и ребенок, которых спасли из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли, сообщили в экстренных службах.

    «Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», – сообщили там РИА «Новости».

    В воскресенье течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Кроме того, в Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семерых, унесенных потоком людей удалось вытащить из воды. До этого около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения.


    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    6 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    Шохин ответил о статусе вопроса про шестидневную рабочую неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос введения удлиненного рабочего дня и шестидневной недели в России сейчас не рассматривается, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет», – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

    Комментируя инициативу Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения экономической трансформации, Шохин отметил, что по стране фиксируется низкая безработица на уровне 2,1%, однако сохраняется проблема структурной безработицы.

    «У нас сейчас лежит закон в Госдуме о повышении гибкости на рынке труда, где мы снимаем ограничения на сверхурочные. Наверное, его примут скоро, может быть даже в этой сессии», – цитирует Шохина ТАСС.

    Он сообщил, что на некоторых предприятиях внедряется четырехдневная рабочая неделя, в то время как в непрерывных производствах ощущается нехватка сотрудников.

    Шохин пояснил, что увеличение лимита сверхурочных позволит сотрудникам получать более высокую оплату: до 120 часов сверхурочные будут оплачиваться в полуторном размере, а с 120 до 240 часов – в двойном размере.

    «Людям это выгоднее, чем просто удлинение рабочего дня», – подчеркнул глава РСПП.

    По его словам, речь идет о возможности для работников подрабатывать на своем рабочем месте, а не искать временные подработки вне основной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы помочь стране скорее выйти из кризиса. Предложение вызвало ряд дискуссий, к примеру, председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан. Дерипаска же в итоге лишь напомнил поговорку о работе и волке.

    5 апреля 2026, 22:13 • Новости дня
    Мэр Энергодара сообщил о полном отключении электроснабжения в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь Энергодар и часть муниципалитетов Запорожской области остались без света, сообщил в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

    «На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Энергетики выясняют причины отключения», – написал он.

    Чуть позже Пухов добавил в пост обновленную информацию о том, что «ситуация с отключением внешних сетей непростая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 апреля атака ВСУ вызвала отключения электроэнергии в Запорожской области. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о заметном усилении обстрелов ВСУ вокруг станции. Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил 5 апреля о новых «прилетах» по Энергодару.


