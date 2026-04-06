Володин связал кризис в ЕС с отказом от российской энергетики

Tекст: Вера Басилая

Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

«Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.



