Канадское агентство: У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение Луны

Tекст: Мария Иванова

Космический корабль Orion при облете Луны сможет посвятить изучению ее поверхности лишь несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Канадское космическое агентство.

В сообщении уточняется, что пролет мимо Луны начнется 6 апреля в 14.45 по времени Восточного побережья США, что соответствует 21.45 по московскому времени.

«Астронавты проведут несколько часов, наблюдая и фотографируя геологические особенности поверхности [Луны], такие как кратеры, [застывшие] древние лавовые потоки и другие формы рельефа, сформированные тектоническими и вулканическими процессами», – сказано в сообщении ККА. Перед полетом экипаж прошел геологические полевые тренировки в Исландии и канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где пейзажи максимально напоминают лунные. Собранные во время миссии данные, как ожидается, помогут ученым лучше понять древние процессы формирования Луны и всей Солнечной системы.

Экипаж составили астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Они совершат облет Луны на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности и вернутся на Землю, общая продолжительность миссии рассчитана на десять дней. Отметим, что последняя пилотируемая экспедиция к Луне состоялась еще в декабре 1972 года в рамках программы «Аполлон-17».