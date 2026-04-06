Отец Маска заявил, что Эпштейн жив

Эррол Маск в интервью РИА «Новости» заявил, что не верит в смерть финансиста Джеффри Эпштейна.

«Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», – заявил Маск.

Он подчеркнул, что обстоятельства смерти Эпштейна вызывают сомнения. По словам Эррола Маска, в момент обнаружения тела камеры наблюдения были отключены, а тюремные охранники спали, что, по его мнению, выглядит подозрительно.

Министерство юстиции США сообщало, что на записях с камер в тюрьме, где находился Эпштейн, отсутствует 62 секунды – с 23:58:58 до 00:00:00. Пропуск объяснялся автоматическим сбросом видеосистемы.

Напомним, Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В конце июля 2019 года он был найден мертвым в своей камере, а власти США пришли к выводу о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что новые документы минюста США раскрыли, что миллиардер Илон Маск вел переписку со Эпштейном, в которой, в частности, интересовался «самой безумной вечеринкой».

До этого власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.