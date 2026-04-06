Эксперт Кент сообщил об укреплении обороноспособности Ирана из-за США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кент заявил, что иранцы осознали, как можно добиться победы в противостоянии с Соединёнными Штатами, сообщает РИА «Новости».

В интервью YouTube-каналу Кент заявил: «Иранцы изучили войны последних двух десятилетий – на востоке и на западе – и поняли, что можно фактически победить, просто не проиграв. Поэтому для них главное – сохранить в живых достаточное количество руководителей, а у Ирана, очевидно, существует значительный кадровый резерв».

По мнению Кента, действия Соединённых Штатов, напротив, только способствовали укреплению обороноспособности Ирана. Бывший чиновник отметил, что в результате американских ударов позиции иранских властей стали даже крепче, а уровень внутренней поддержки режима заметно вырос по сравнению с показателями последних месяцев.

Кроме того, Кент обратил внимание на успехи Ирана в сфере оборонных технологий. По его словам, иранцы смогли эффективно наладить производство и рассредоточение баллистических ракет и дронов, что существенно осложняет возможные военные операции против страны.

Ликвидация верховного лидера Ирана в начале конфликта не привела к потере управления войсками и снижению боеспособности страны.

Иран перешел к стратегии изматывания США и Израиля за счет наращивания производства ракет и беспилотников.