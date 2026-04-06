Россия обновила рекорд экспорта шампиньонов в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в 2025 году достигла нового рекорда по экспорту свежих шампиньонов, сообщает ТАСС. По данным федерального центра «Агроэкспорт», поставки грибов выросли на 20% по объему и на 42% по стоимости по сравнению с 2024 годом – до более 9,4 тыс. тонн на сумму 10,5 млн долларов. В 2024 году этот показатель составлял около 8 тыс. тонн на 7,4 млн долларов.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт составил около 7,9 тыс. тонн на 9,2 млн долларов. В 2025 году основными покупателями российских шампиньонов стали Белоруссия (около 6,5 млн долларов), Казахстан (1,7 млн долларов), Грузия и Узбекистан (более 600 тыс. долларов каждый), Киргизия (около 550 тыс. долларов).

В целом в 2025 году Россия экспортировала шампиньоны в более чем 45 стран мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году доля экспорта России в дружественные страны достигла исторических 86%.

Экспорт свинины из России в 2025 году заметно вырос.

По итогам 2025 года Россия экспортировала 224 тыс. т шоколадных кондитерских изделий почти на 1 млрд долларов.