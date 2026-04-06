Импорт нефти в Японию в марте снизился на 30%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японские компании сократили импорт нефти в марте на 30% по сравнению с февралем, передает ТАСС. Это стало самым крупным снижением показателя за весь период ведения статистики по нынешней методологии с 2013 года. Экономическая газета «Никкэй» отметила, что падение оказалось более значительным, чем в 2020 году во время пандемии коронавируса.

В публикации подчеркивается, что если Ормузский пролив останется заблокированным, в апреле импорт нефти в Японию может уменьшиться более чем на 40% относительно февральских объемов. Несмотря на это, правительство страны рассчитывает обеспечить внутренние потребности в нефти до начала следующего года за счет новых маршрутов поставок и использования стратегических запасов.

По данным национального телевидения Японии, в апреле закупки нефти по альтернативным путям составят лишь 20% от прошлогодних значений за аналогичный период. Однако власти заявили о намерении увеличить этот показатель до 60% в мае. Вместе с этим планируется нарастить импорт из США и Азербайджана. Недостающие объемы нефти будут покрываться стратегическими резервами, часть которых уже начали продавать оптовым компаниям с середины марта. В целом Япония располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня внутреннего потребления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония начала выпускать из резервов 80 млн баррелей нефти для покрытия внутренних потребностей в условиях перебоев через Ормузский пролив.

Профильные министры под руководством премьер-министра Такаити на заседании приняли решение о начале выпуска нефти из государственных резервов 26 марта для стабилизации поставок на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Первый танкер с ближневосточной нефтью после начала атак США и Израиля на Иран прибыл в японский порт Эхимэ по маршруту в обход Ормузского пролива.