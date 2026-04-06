Парламент Вьетнама единогласно избрал Чан Тхань Мана спикером

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Национального собрания Вьетнама избрали Чан Тхань Мана председателем высшего законодательного органа страны, передает ТАСС. Решение было принято в ходе первой сессии шестнадцатого созыва парламента, которая началась в Ханое в понедельник.

Кандидатуру Чан Тхань Мана поддержали единогласно – за него проголосовали все 491 присутствовавших на заседании депутата. До этого назначения Ман занимал пост первого заместителя председателя парламента.

В рамках текущей сессии, помимо избрания спикера, депутаты также определят президента страны, вице-президента, премьер-министра, главного судью Верховного народного суда и генерального прокурора. Законодатели планируют утвердить структуру и количественный состав правительства, а также рассмотреть кандидатуры заместителей премьер-министра, министров и других высокопоставленных должностных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом для встреч с высшим руководством страны, включая председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.

Президент России Владимир Путин в Кремле принял председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана.

Ранее Чан Тхань Ман по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина прибыл в Москву с официальным визитом в качестве председателя Национального собрания Вьетнама.