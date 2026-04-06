В России снизилась средняя стоимость приготовления пасхального кулича

Средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за последний год уменьшилась на 2,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз». Теперь для выпечки традиционного пасхального лакомства потребуется примерно 230 рублей, тогда как год назад расходы составляли 235,9 рубля.

Для расчёта стоимости использовался классический рецепт, который включает 350 г пшеничной муки, 170 мл молока, два куриных яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, а также два яичных белка и 100 г сахара для глазури.

В текущем году 350 г муки стоят в среднем 19,7 рублей, четыре яйца – 45,5 рублей, 170 мл молока – 16,7 рублей, 200 г сахара – 14 рублей, 70 г сливочного масла – 80,1 рублей, а 100 г сухофруктов – порядка 54,7 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, набор продуктов для классического пасхального кулича в федеральных торговых сетях подешевел на 9% до 148 рублей за шесть порций.

Расходы на продукты для приготовления традиционного пасхального кулича с изюмом и глазурью весом 600 граммов весной 2025 года составили около 271 рубля.

Ассоциация «Руспродсоюз» ранее сообщила о росте стоимости приготовления пасхального кулича за год на 10,8% до 234,3 рубля из-за подорожания сливочного масла.