В Омске пропали два брата 10 и 11 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два брата в возрасте 10 и 11 лет пропали в Омске, передает ТАСС. Информацию о поисках подтвердили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

В сообщении следователей уточняется: «Следователями следственного управления СК России по Омской области совместно с сотрудниками полиции устанавливается местонахождение Фаррахова Михаила Георгиевича, 02.07.2015 г. р., и Фаррахова Вячеслава Георгиевича, 14.08.2014 г. р.».

По данным пресс-службы, дети ушли вечером пятого апреля около 18 часов по местному времени кататься на самокатах в соседнем микрорайоне с разрешения матери, однако домой не вернулись. В настоящее время их разыскивают сотрудники полиции и следственного управления.

