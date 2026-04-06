Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

Роскосмос сообщил об окончательном сведении МКС с орбиты в 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

«В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.