Посол России в Лондоне допустил асимметричные меры в Ла-Манше

Tекст: Дмитрий Зубарев

Келин заявил, что Россия может применить асимметричные меры для защиты своих интересов и обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше, передает РИА «Новости».

В марте власти Британии сообщили о новых ограничениях, предполагающих возможность британским военным подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих через территориальные воды страны. Лондон также объявил о перекрытии своих вод, включая Ла-Манш, для судов, находящихся под санкциями, особенно для так называемого теневого флота, который, по заявлениям британских чиновников, занимается перевозкой российских энергоресурсов.

Келин подчеркнул: «Мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты (в том числе асимметричные и не обязательно вблизи британских территориальных вод), для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Великобритании Андрей Келин предостерег Лондон от попыток захвата связанных с Россией судов и пообещал ответные меры.

Премьер-министр Британии Кир Стармер дал военным и полиции право задерживать в британских водах санкционные суда российского «теневого флота» и закрыл для них проход через Ла-Манш.

Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал намерение Лондона закрыть Ла-Манш для судов российского «теневого флота» игрой на провокацию и напомнил о недопустимости нарушения свободы судоходства.