Суд Москвы запретил онлайн-инструкции по лжеминированию и сваттингу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Останкинский суд Москвы постановил запретить распространение в интернете инструкций по ложным вызовам экстренных служб, так называемому сваттингу, сообщает ТАСС. Решение касается телеграм-бота и паблика во «ВКонтакте», где размещались подробные инструкции по лжеминированию и другим видам заведомо ложного информирования о террористических актах.

В судебном решении говорится: «Административное исковое заявление прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению».

Прокуратура выявила данные ресурсы в ходе мониторинга и установила, что доступ к инструкциям был полностью открытым – не требовалась ни регистрация, ни пароль. На этих площадках объяснялось, как отправлять ложные сообщения о преступлениях, а также через какие сайты и сервисы это можно сделать.

Суд пришел к выводу, что содержание этих ресурсов нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и полностью поддержал требования прокуратуры о блокировке.

Сваттинг – это намеренное введение спецслужб в заблуждение для организации выезда силовых подразделений по ложному вызову.

