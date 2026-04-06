Роспатент зарегистрировал эмблемы «Бессмертного полка России»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация «Бессмертный полк России» зарегистрировала в Роспатенте свои эмблемы, передает РИА «Новости». Заявки были поданы в октябре 2023 года, а решение о регистрации товарных знаков принято в апреле текущего года. Срок действия регистрации установлен до 2033 года.

Эмблемы выполнены в форме красной звезды с изображением Георгия Победоносца внутри и надписью «Бессмертный полк» сверху. Согласно заявкам, данные логотипы могут использоваться для производства дисков звукозаписи, фильмов, рекламы, а также для организации различных конкурсов.

Руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина заявила: «Данные товарные знаки были зарегистрированы, чтобы эмблема «Бессмертного полка» не использовалась никем в коммерческих целях».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал заранее довести до граждан правила проведения акции «Бессмертный полк» к 80-летию Победы.

В 2024 году центральный штаб движения из соображений безопасности решил не проводить шествие «Бессмертного полка» в России в очном формате.