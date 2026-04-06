Российский рынок акций утром вырос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций утром в понедельник демонстрирует положительную динамику, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 по московскому времени вырос на 0,11% и достиг отметки 2763,74 пункта.

Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени, после чего стартует основная сессия, продолжающаяся до 19.00. Именно в этот период фиксируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

Индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) также рассчитывается в течение всего торгового дня с 7.00 до 23.50. В основную сессию значения iMOEX2 и основного индекса совпадают.



