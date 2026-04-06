Из-за разрушения плотины в Дагестане эвакуировали более 350 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 350 человек были вынуждены покинуть свои дома в Дербентском районе Дагестана из-за разрушения плотины, сообщает ТАСС. По данным администрации района, большая часть эвакуированных жителей разместилась у родственников, остальные были направлены в шесть специально подготовленных пунктов временного размещения.

В сообщении отмечается, что причиной происшествия стал перелив реки, идущей из Кайтага к Геджухской плотине. Глава муниципалитета поручил экстренно эвакуировать население из поселков Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Всего было вывезено 358 человек.

Пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь. На трассе между Мамедкала и Геджухом потоком воды были смыты автомобили. В результате подтопления погибли двое человек, еще семерых удалось спасти. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 800 домохозяйств в Дербентском районе Дагестана эвакуировали из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения.

В Дербентском районе ранее произошли частичные прорывы дамбы Геджухского водохранилища, при этом подтопило около 30 домов и всех жителей эвакуировали.

Беременная женщина и подросток скончались в Дербентском районе Дагестана после спасения из реки, сильное течение ранее смыло там автомобили на трассе между Мамедкалой и Геджухом.