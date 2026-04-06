В Австралии заявили об обеспеченности топливом до мая

Tекст: Алексей Дегтярёв

Все объемы уже законтрактованы и предназначены для австралийских компаний, сказал Боуэн, передает ТАСС.

Министр пояснил, что «как только контракт заключен, топливо юридически принадлежит покупателю», подчеркнув, что это повышает устойчивость поставок в условиях нестабильной международной обстановки и мирового энергокризиса.

Боуэн также сообщил о снижении числа АЗС, испытывающих дефицит горючего на пасхальных выходных. По последним данным, без дизельного топлива остаются 274 станции по всей стране, тогда как ранее нехватка фиксировалась более чем на 400 объектах.

Ранее власти Австралии решили выделить более 4 млрд долларов на поддержку бизнеса на фоне дефицита автомобильного топлива из-за роста мировых цен на нефть. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял о наличии стратегических резервов горючего лишь на 37 дней.