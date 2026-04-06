Жители Сахалина осуждены за попытку мошенничества на 55 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четверо жителей Сахалина были признаны виновными в попытке мошенничества на сумму 55 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошёл в Охинском районе в 2021 году, когда обвиняемые попытались незаконно лишить наследства родственников умершего мужчины.

Следствие и суд установили, что обвиняемые составили поддельный договор займа, который одна из участниц, являвшаяся нотариусом, заверила своим подписанием. Один из фигурантов обратился в суд с иском о взыскании с наследников денежных средств по фальшивому договору займа. Экспертиза показала, что подпись умершего подделана.

Суд приговорил участников группы к лишению свободы сроком от двух до четырех лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе, приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено на основе материалов, представленных УФСБ России по Сахалинской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине четверым сотрудникам местного управления МВД вменили участие в схеме легализации около тысячи иностранцев с использованием фиктивных документов.

Московского нотариуса приговорили к 11,5 годам лишения свободы за мошеннические действия с наследством клиентов с ущербом свыше 208 млн рублей.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин по делу о продаже квартиры осужденного с использованием поддельных документов.