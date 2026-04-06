Баканов сообщил о запуске первого модуля РОС в 2028 году

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) планируется развернуть в 2028 году, передает ТАСС. По словам Баканова, сроки запуска определены утвержденным паспортом национального проекта, который направлен на развитие отечественной космонавтики.

«Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», – заявил Баканов .

Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе российского сегмента МКС с последующим отделением для автономного полета.

Первым экипажем РОС станут космонавты, находящиеся на Международной космической станции в момент отстыковки российских модулей.

Работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года.