Куба получила энергию от турецкой плавучей станции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Куба получит электроэнергию с турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», которая пришвартована в порту Гаваны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye. Плавучая станция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.

Издание отмечает, что Куба испытывает серьёзные трудности с энергетической инфраструктурой из-за износа оборудования и проблем с поставками топлива. В последние недели миллионы жителей страны столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии.

Turkiye подчеркивает, что турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как эффективное решение для подобных ситуаций, поскольку такие станции могут быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное энергоснабжение без необходимости строительства стационарных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический кризис на Кубе начался 29 января после указа Белого дома о дополнительных пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

На фоне кризиса на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы и на острове начались массовые протесты.

Ранее авария на ТЭС Ernesto Guevara De La Serna в Гаване вызвала отключения электричества до 40 часов из-за дефицита генерации, нехватки топлива и частых поломок оборудования.