Священник Береговой посоветовал купить кулич в магазине перед Пасхой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Береговой рекомендовал верующим в Страстную седмицу не тратить время на приготовление пасхальной выпечки, а сосредоточиться на посещении богослужений, передает РИА «Новости». «Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы», – заявил священник.

Береговой уточнил, что особенно важно присутствовать на службах, связанных с чтением 12 Евангелий, а также на богослужениях в четверг, пятницу и субботу Страстной седмицы, посвящённых воспоминанию погребения Спасителя. По его словам, лучше в эти дни находиться в храме, а не у плиты.

Священнослужитель также отметил, что рецепты куличей не регулируются церковными канонами. Он добавил, что можно приносить на освящение любой вариант кулича, независимо от традиций или места происхождения. «Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим», – подчеркнул Береговой.

Страстная седмица, во время которой вспоминаются страдания и казнь Иисуса Христа, в этом году начнётся 6 апреля и завершится 11 апреля, накануне Пасхи. Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.

