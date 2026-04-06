В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Кузбасса продолжает поиски 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома по улице Фестивальной в Юрге и с тех пор не выходил на связь, передает ТАСС. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, речь идет о Герое России.

В день исчезновения молодой человек был одет в черную кепку, черную куртку, штаны и кроссовки, с собой имел черную кожаную сумку и пакет. Особая примета – протез правой ноги. Рост Асылханова составляет 175 см, у него темные волосы и карие глаза.

На данный момент, по данным ведомства, поиски результатов не принесли. В правоохранительных органах отметили, что все возможные ресурсы и силы брошены на поиски.

Алексей Асылханов получил звание Героя России за участие в спецоперации на Украине, где уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и значительное число боевиков. В декабре 2024 года он был награжден Золотой Звездой, после ранения вернулся на родину и стал педагогом в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России рядовому Алексею Асылханову.

