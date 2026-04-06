Разлив реки Мерич затопил дорогу и поля в Турции

Наводнение произошло в провинции Эдирне на северо-западе Турции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Milliyet.
Издание отмечает, что сильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Мерич.
«В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили – Узункепрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой», – говорится в материале.
Кроме того, подтопления зарегистрированы в районах Кюплю и Субаши. Там вода перелилась через защитные дамбы и вышла на проезжую часть, что затруднило движение транспорта и сделало участки дорог опасными для проезда.
В 2024 году мощные ливни обрушились на Анталью и привели к подтоплению районов и транспортных артерий. В декабре 2025 года в районе Кемер турецкой провинции Анталья спасатели эвакуировали российских туристов из затопленных автофургонов после сильного ливня