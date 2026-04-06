Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прутковский сообщил, что три учебно-боевых самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, «пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра. Дальше будем проводить летные испытания», – отметил Прутковский.

Ранее глава компании также сообщил, что первый опытный полет Як-130М запланирован на июнь этого года. Прототип модернизированной машины впервые был представлен на выставке «Армия-2024».

Как уточнили в пресс-службе ПАО «Яковлев», Як-130М получит комплекс управляемого вооружения. Это расширит его возможности для боевого применения в конфликтах низкой интенсивности в роли легкого штурмовика. Базовая версия Як-130 создавалась как современный самолет для обучения военных летчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправили на наземные и летные испытания.

Специалисты компании «Яковлев» изготовили второй опытный образец Як-130М для последующих испытаний.

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили мировой публике на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.