Минпромторг рассмотрел запуск экспортного кешбэка для фармкомпаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алиханов заявил, что министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность внедрения нового механизма поддержки экспорта для отечественных фармацевтических компаний, передает ТАСС. Он сообщил: «Сейчас мы прорабатываем возможность создания нового механизма стимулирования экспорта в виде экспортного кешбэка».

По словам министра, также практически завершена внутренняя стратегия ведомства по продвижению экспорта российской фармацевтической продукции на зарубежные рынки. Особый акцент в ней сделан на развитие двусторонних связей с международными ассоциациями и интеграционными объединениями, а также на устранение регуляторных барьеров.

Кроме того, планируется активное развитие инвестиционного и технологического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме в НЦ «Россия» сообщил о устойчивом росте несырьевого неэнергетического экспорта и приоритете продукции высокого передела.

Президент России Владимир Путин планирует обсудить вопросы российского экспорта с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной и заслушать ее доклад.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о значительных компетенциях России в фармацевтике и возможности запуска собственного производства лекарств взамен ушедших иностранных компаний.