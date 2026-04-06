Алиханов рассказал, какая фармпродукция из России и в каких странах популярна

«Наиболее востребованными за рубежом являются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, лекарственные препараты на основе моноклональных антител, инсулины», – рассказал министр ТАСС.

Министр отметил, что компания «Герофарм» на протяжении 15 лет поставляет свои лекарства в Белоруссию, а также осуществляет работу по локализации производства инсулинов в этой стране.

Алиханов отметил, что трансфер технологий от российских биотехнологических предприятий дал возможность казахстанскому заводу освоить производство ряда инновационных лекарственных препаратов и выпускать их в готовых формах.

В Азербайджане компания «Р-Фарм» организовала производство лекарств широкого спектра, включая антибиотики, противовирусные, кардиологические и неврологические препараты, а также другие фармацевтические средства.



Россия экспортирует лекарства в более чем 150 стран, среди покупателей российской фармпродукции немало постоянных клиентов из зарубежных стран.

«В числе основных покупателей российских лекарств – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Туркменистан, Алжир, Литва, Киргизия, Армения, Таджикистан», – сказал он.

По словам министра, Минпромторг с другими заинтересованными федеральными органами власти сформировали перечень из 46 стран, перспективных для экспорта отечественных лекарств.

В этот список включены государства ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки.

«В прошлом году экспорт вырос более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил около $1,3 млрд», – отметил глава Минпромторга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о значительном прогрессе российской фармацевтики.