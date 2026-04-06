Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Общий объем кредитов и займов населения достиг 45 трлн рублей к 1 января 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

За квартал показатель увеличился на 2,2%, или на 988 млрд рублей, следует из опубликованной статистики регулятора.

Наибольшую часть в структуре задолженности заняли ипотечные кредиты, на них пришлось 48,1% или 21,7 трлн рублей. Почти треть объема составили потребительские ссуды, их уровень достиг 29,7%, что эквивалентно 13,4 трлн рублей.

Автокредиты заняли 6,8% совокупного долга населения, их объем составил 3 трлн рублей. Остальная сумма пришлась на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, а также прочие виды кредитов.

В России с 1 апреля вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на граждан.