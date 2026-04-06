«Вашингтон Кэпиталз» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Рэйнджерс»

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Нью-Йорке клуб New York Rangers разгромил Washington Capitals со счетом восемь:один, а Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Хозяева льда победили столичный клуб со счетом 8:1, по периодам 1:1, 5:0, 2:0.

Уилл Кулли оформил хет-трик, отличившись на 26-й, 29-й и 60-й минутах.

Еще по шайбе у «Рейнджерс» забросили Конор Шири на первой минуте, Джей Ти Миллер на 24-й, Адам Сикора на 34-й, Адам Фокс на 39-й и Винсент Трочек на 43-й. У Washington единственный гол оформил Коннор Макмайкл на 14-й минуте.

Овечкин провел на льду 17 минут, нанес три броска в створ и сделал два силовых приема, но очков не набрал.

Ранее Овечкин сделал результативную передачу в домашнем матче НХЛ против «Нэшвилла» перед олимпийской паузой. Осенью 2025 года Овечкин стал первым хоккеистом в истории регулярных чемпионатов НХЛ, достигшим отметки в 900 заброшенных шайб.