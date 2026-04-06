Средняя январская зарплата в перестраховании достигла 559 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В начале года средние трудовые доходы в этом сегменте достигли 559 тыс. рублей против 329,7 тыс. рублей годом ранее, выяснило РИА «Новости».

Во всех остальных отраслях экономики средние зарплаты не дотянули до 300 тыс. рублей. Исключение составили структуры, не привязанные к одной конкретной сфере: сотрудники холдингов в среднем получили 422 тыс. рублей, управляющие фондами – 345,2 тыс. рублей, работники головных офисов – 315,3 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. В эту величину входят доходы всех сотрудников, в том числе специалистов со сверхвысокими окладами, что заметно влияет на итоговые показатели по отраслям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре средняя зарплата в перестраховании достигла 439,6 тыс. рублей и стала рекордной среди отраслей экономики. В декабре 2025 года специалисты по управлению фондами получали самые высокие средние зарплаты в России в размере 897 тыс. рублей.